В Турции опровергли утверждения о переселении жителей Газы

Массового переселения жителей сектора Газа в Турцию не происходит. Об этом заявил глава МВД республики Мустафа Чифтчи, передает газета Türkiye.

До этого в СМИ появлялись сообщения о возможном переселении части жителей Газы в третьи страны. Власти Турции последовательно отвергают подобный сценарий.

Чифтчи подчеркнул, что готовность Турции принимать нуждающихся в помощи жителей Газы не связана с какими-либо планами по изменению демографической ситуации в анклаве. По его словам, Турция исходит из того, что Газа принадлежит ее жителям, а Палестина — палестинскому народу.

Военная операция Израиля в секторе Газа стартовала в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничную территорию с захватом заложников 7 октября 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ поэтапно расширял свое присутствие с севера сектора к югу. При посредничестве США между Израилем и Палестиной было объявлено перемирие. Однако в мае 2026 года Вашингтон заявил, что перестает контролировать его соблюдение и закрывает созданный для этого координационный центр.

Ранее Израиль нанес удар по Газе, пытаясь ликвидировать руководителя военного крыла ХАМАС.