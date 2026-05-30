Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Финский политик рассказал, кому выгодно падение БПЛА на жилой дом в Румынии

Политик Мема: Зеленскому выгодны попадания БПЛА в гражданские объекты в Европе
Inquam Photos/George Calin via Reuters

Россия не имеет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах. Об этом в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я не вижу причин, почему Россия захотела бы нацеливаться на гражданские объекты. [Украинский лидер Владимир] Зеленский, напротив, надеется, что такими действиями поддержка Киева продолжится, и что если НАТО присоединится к конфликту, у него может быть больше шансов на победу», — отметил политик.

Он обратил внимание, что причастность России к недавнему инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии не была доказана. В связи с этим Мема призвал Европейский союз (ЕС) провести международное и независимое расследование.

«Если он откажется <...>, мы сможем заключить, что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы», — резюмировал финский политик.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о происхождении дрона, упавшего на дом в Румынии.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!