СМИ узнали об обеспокоенности Нетаньяху из-за возможной сделки США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что возможная сделка между США и Ираном может не затронуть ключевые вопросы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседника, если в рамках соглашения иранский уран действительно будет вывезен из республики, это можно считать приемлемым вариантом.

«Но если это только заявление о намерениях, иранцы могут переиграть американцев и в итоге не вывезти уран», — отметил он.

Собеседник телеканала добавил, что снятие блокады иранских портов, особенно в рамках невыгодной сделки, «значительно укрепит режим».

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого портал Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.