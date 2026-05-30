В Турции оценили ход переговоров между Ираном и США

Соглашение между Ираном и США ближе, чем когда-либо. Об этом в интервью японской газете Nikkei заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, после вступления в силу перемирия между Ираном, США и Израилем основное внимание на переговорах сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива.

«Фактическая блокада Ормузского пролива оказывает слишком сильное давление как на США, так и на Иран», — сказал глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что последствия конфликта на Ближнем Востоке затрагивают не только энергетическую безопасность, но и мировые цены, продовольственную безопасность и экономический рост.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого портал Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.