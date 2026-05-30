В Иране обвинили Трампа в «предательстве» дипломатии

Президент США Дональд Трамп «предает дипломатию в третий раз». Об этом заявил советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резайи, его слова приводит Reuters.

По его словам, суть «предательства» заключается в том, что Вашингтон продолжает морскую блокаду Ирана, выдвигая «чрезмерные» требования в переговорах.

Накануне иранское агентство Fars опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. Из материала следует, что Тегеран хочет получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом. Кроме того, иранская сторона настаивает, что вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки активов. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.

 
