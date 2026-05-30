В Одессу неожиданно прибыл изгнанный наследный принц Ирана

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви прибыл с визитом в Одессу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Пехлеви встретил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Цели визита Пехлеви на Украину на данный момент неизвестны.

В марте Пехлеви, представляющийся лидером иранской оппозиции в изгнании, заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана. Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

Также Пехлеви отметил, что он будет готов возглавить Иран после «краха режима».

Ранее в Берлине облили кетчупом сына последнего шаха Ирана.