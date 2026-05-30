Мерц пытается сдержать разговоры о его замене молодым и популярным преемником

FT: Мерц пытается сдержать разговоры о возможном преемнике в лице Вюста
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сдержать дискуссии о его возможной замене на более популярного и молодого конкурента в лице премьер-министра Северного Рейна – Вестфалии Хердрика Вюста. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечается в материале, на фоне падения рейтингов Мерца в прессе все чаще обсуждают кандидатуру Вюста как потенциального канцлера ФРГ. Источник FT в немецком правительстве обвинил ряд немецких СМИ в проведении кампании по разжиганию конкуренции между политиками.

«Спустя чуть более года после вступления в должность Фридрих Мерц сталкивается с тем, с чем мало кому из немецких канцлеров приходится сталкиваться так рано за свой срок: настойчивыми разговорами о том, что его заменит более молодой и популярный коллега по партии», — говорится в тексте.

При этом сам Мерц «изо всех сил» стремится пресечь разговоры о своей отставке. Несмотря на то, что замена федерального канцлера является маловероятным сценарием, Мерцу приходится справляться с давлением, пишет Financial Times.

До этого Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков. Отмечается, что список возглавляет министр обороны Борис Писториус, далее следуют премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг и сооснователь партии «Зеленые» Джем Оздемир и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.

Ранее Мерца обвинили в служении интересам Украины, а не Германии.

 
