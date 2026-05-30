Журналист назвал Мерца «лжецом» за очередные обвинения в адрес России

Журналист Боуз раскритиковал Мерца за обвинения России в падении БПЛА в Румынии

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за обвинения России в падении БПЛА в Румынии и якобы очередную эскалацию конфликта.

«Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего — выдумывает», — написал Боуз.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

По словам Дана, группа из 43 дронов двигалась через Украину с востока на запад, при этом часть аппаратов была уничтожена на украинской территории. Он предположил, что один из них был сбит в районе города Рени, после чего изменил траекторию и направился в сторону Галаца.

Ранее Путин ответил на обвинения в падении дрона на дом в Румынии.