США отказались поддерживать оборону состоятельных стран

Соединенные Штаты больше не планируют финансировать оборону государств с высоким уровнем дохода. С таким заявлением на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла» выступил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Эпоха, когда США субсидировали оборону богатых стран, прошла. Нам нужны партнеры, а не протектораты. Нам нужны союзы, основанные на совместной ответственности, а не на зависимости», — подчеркнул министр.

По его словам, такой подход создает надёжную базу для союзнических отношений и позволяет отвечать на нынешние вызовы, а не угрозы прошлого.

До этого сообщалось, что США намерены заметно уменьшить участие в деятельности НАТО: предполагается снизить объем предоставляемых альянсу средств и сократить количество выделяемых боевых частей и подразделений. Как сообщается, об этих намерениях партнеров уведомил посланник Пентагона Александер Велес-Грин.

Американская сторона планирует пересмотреть свои обязательства в рамках механизма планирования, развертывания и управления войсками NATO Force Model. При этом ожидается, что образовавшиеся «пробелы» будут закрыты за счет европейских стран.

Ранее президент США отчитал главу Пентагона из-за решения о размещении войск в Польше.