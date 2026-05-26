США уведомили страны — члены НАТО о сокращении вклада в альянс

США намерены значительно сократить свой вклад в деятельность НАТО, предоставлять в распоряжение альянса меньше боевых частей и военных. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Они утверждают, что посланник Пентагона Александер Велес-Грин уведомил о данных планах партнеров Вашингтона на прошлой неделе.

Американская сторона планирует сократить свои обязательства в рамках механизма планирования, развертывания и управления войсками NATO Force Model и ожидает, что возникающие бреши заполнят сами европейцы.

По данным издания, представители европейских государств не ожидали сокращения военного вклада США в деятельность альянса. Например, американская сторона планирует примерно на треть уменьшить число истребителей и сократить число стратегических бомбардировщиков, эсминцев, предоставляемых для нужд НАТО.

В начале апреля президент США заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

Ранее президент США отчитал главу Пентагона из-за решения о размещении войск в Польше.

 
