Новый замминистра Шулика возглавил аппарат Минобороны

Заместитель министра обороны России Виталий Шулика будет руководить аппаратом ведомства. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

«Шулика Виталий Дмитриевич. Заместитель министра обороны Российской Федерации — руководитель аппарата министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник», — отмечается в публикации.

До этого газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник сообщила, что бывший заместитель главы МВД России генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен замминистра обороны РФ Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Олега Савельева, который был заместителем Белоусова с мая 2024 года.

Виталий Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. С 2009 года он работал в органах внутренних дел. До этого его карьера была связана с военным делом. В 1992 году Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, а в 2000 году — Военно-морскую академию имени Кузнецова. В 1990-2000-х служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота России. В 2021 году ему присвоили звание генерал-полковника полиции.

