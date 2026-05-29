Путин заявил о наличии у России средств, чтобы «сровнять с землей всех» врагов

Путин: Россия может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить ее базы
Россия имеет все необходимые средства, чтобы сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

«У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Также Путин назвал бредом и враньем заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. В связи с этим он напомнил слова пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса, который говорил, что чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Глава государства подчеркнул, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении Европы.

Кроме того, на пресс-конференции Путин заявил, что те места, из которых идет прямая военная угроза для РФ, являются законными целями российской армии. Так он ответил на вопрос о возможности запусков БПЛА по территории России из Латвии.

