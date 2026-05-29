В России предсказали реакцию Армении на заявление ЕАЭС о вступлении в ЕС

Руководство Армении скорее всего проигнорирует совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости проведения в стране референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, политолог Николай Силаев.

«Скорее всего, мы услышим в ближайшие дни, а то и часы, что Армения будет делать, что ей заблагорассудится, а заявления партнеров по ЕАЭС ее не интересуют. Это будет сказано не совсем в таких выражениях, но смысл будет именно такой», — сказал политолог.

По мнению Силаева, совместное заявление от лица лидеров ЕАЭС очень важно с той точки зрения, что удалось согласовать совершенно определенную общую позицию.

«Самое важное, что вообще есть общая позиция. В теории кто-то мог отказаться подписывать этот документ и заявить, что Армения может делать все, что ей заблагорассудится. То, что позиция общая есть, — это большой дипломатический успех», — подчеркнул спикер.

Он считает, что Арменией сейчас управляют сейчас люди, которые очень не любят признавать своих ошибок и не стесняются в глаза говорить своим партнерам и собственным гражданам неправду.

«Я не исключаю, что премьер-министр Пашинян будет говорить своим избирателям, что никаких проблем с ЕАЭС у него нет, все хорошо, хотя на самом деле это далеко не так. Проблемы и вопросы есть, и их придется рано или поздно решать. Тут скорее вопрос в том, насколько ему удастся обмануть своих избирателей, потому что уже ясно, что партнеров по ЕАЭС ему обмануть не удается», — заключил Силаев.

На сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, в котором говорится, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. Документ приняли президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры объединения также подчеркнули, что существуют риски для экономической безопасности стран ЕАЭС в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.

Ранее в Кремле призвали Армению двигаться в ЕС «не за счет финансов ЕАЭС».