Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Лукашенко сообщил, что обсуждал с Макроном Украину и переговоры Белоруссии с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном Украину, а также белорусско-американские переговоры. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского телеканала СТВ.

«Сопутствующих вопросов было море: и о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами, вскользь затронули этот вопрос», — сказал он.

Последней темой их диалога стала Украина, добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что в ближайшее время в Минск должен приехать представитель французского лидера. Доверенное лицо Макрона прибудет в столицу в понедельник или вторник. Лукашенко пообещал детально «высказать ему все проблемы».

Лукашенко также заявил Макрону, что ядерное оружие будет применено только в случае агрессии против Белоруссии. Также президент в ходе беседы подчеркнул, что не планирует вступать ни в какую войну. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 24 мая.

Ранее Лукашенко предложил Макрону «поговорить по-мужски» с Путиным.