Захарова: Зеленского не существовало бы при победе пособников нацистов

Президента Украины Владимира Зеленского не было бы, если в стране восторжествовали пособники нацистов, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что семью действующего лидера Украины немцы совместно с коллаборационистами из числа сторонников мельниковцев заморили бы в концлагерях.

«Пока некрофилы из Киева откапывали в Люксембурге своего предшественника — нациста и коллаборациониста Андрея Мельника — и везли его с помпой на Украину, в Варшаве выразительно молчали. Труп украинского фашиста приветствовал на Национальном военном мемориальном кладбище этнический еврей Зеленский», — написала она.

25 мая власти Украины перезахоронили в «Пантеоне выдающихся украинцев» на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом останки одного из основателей «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) Андрея Мельника и его супруги. Он известен как коллаборационист нацистов и автор письма Гитлеру.

МИД Израиля осудил проведение церемонии эксгумации Мельника. Ведомство призвало не игнорировать историческую правду.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов.