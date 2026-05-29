В посольстве России рассказали, к чему ведут «ядерные потуги» Франции

Действия Парижа в сфере ядерных вооружений ведут к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков во время вызова в МИД республики, передает ТАСС.

«Посол также особо отметил, что ядерные потуги официального Парижа ведут к общей деградации ситуации с безопасностью в Европе», — подчеркнули в российском посольстве.

Кроме того, дипломат призвал Францию предельно внимательно отнестись к призывам Москвы в адрес иностранных граждан покинуть Киев.

До этого норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком». По словам главы правительства, Осло идет на такой шаг из-за ситуации с безопасностью в Европе, в частности, из-за масштабного ядерного перевооружения России и боевых действий на Украине.

Стёре пояснил, что в мирное время французское ядерное оружие не будет размещаться на норвежской территории.

Ранее Россия заявила, что примет меры в ответ на возможное наращивание Францией ядерного арсенала.