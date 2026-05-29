В Госдуме предложили предоставить водителям время перед эвакуацией транспорта

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, предусматривающий 15-минутную отсрочку перед эвакуацией автомобиля на спецстоянку. Документ, который будет направлен в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Законодатель предлагает внести поправки в статью 27.13 КоАП РФ. Инициатива предусматривает возможность прекращения эвакуации автомобиля в присутствии лица, подтвердившего право управлять им, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора.

Отсрочка в 15 минут нужна, чтобы водитель успел подтвердить право управлять задержанным авто — принести и предоставить необходимые документы, если они, например, остались дома или в машине. Для этого законопроект предлагает закрепить право доступа в салон задержанного автомобиля для получения оставленных там документов.

В пояснительной записке отмечается, что эвакуация автомобилей зачастую происходит слишком быстро, из-за чего водитель, прибывший на место до начала перемещения машины, не успевает предоставить полный комплект документов, хотя может сделать это в кратчайшие сроки.

До этого в пресс-службе «Московского паркинга» рассказали, что с начала года в Москве на спецстоянки было отправлено свыше 13 тыс. автомобилей классов «премиум» и «люкс». Все они были припаркованы под запрещающими знаками, на тротуарах или на местах для инвалидов. Люксовых машин было эвакуировано более 50 штук. Согласно статистике организации, на специальные стоянки отправились 20 Bentley, 14 Maserati, 10 Lamborghini, восемь Rolls-Royce и три Maybach.

