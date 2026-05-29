Орбан обратился к Мадьяру после падения беспилотника в Румынии

Орбан призвал Мадьяра придерживаться политики нейтралитета по Украине
Virginia Mayo/AP

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал нового главу правительства Петера Мадьяра занять нейтральную позицию конфликте между Россией и Украиной и не поддерживать провоенные настроения в Европе. Об этом экс-чиновник написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для заявления стал инцидент в румынском городе Галац, где после попадания беспилотника в жилой дом пострадали два человека. Власти Румынии возложили ответственность за произошедшее на Москву.

По словам Орбана, случившееся в Румынии подтверждает, что конфликт на Украине угрожает соседним странам.

«Поэтому мы призываем венгерское правительство придерживаться политики нейтралитета, установленной предыдущим правительством, и не делать ни шага в сторону провоенной Европы», — написал он.

До этого Мадьяр выразил солидарность с Румынией и осудил любые нападения, угрожающие гражданскому населению и нарушающие воздушное пространство государств-членов ЕС и НАТО.

В ночь на 29 мая в Галаце беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Ранее Кремль прокомментировал отказ Венгрии поставлять оружие Украине.

 
