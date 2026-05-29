Военный эксперт предсказал повторение инцидентов с БПЛА по всей Европе

Инцидент с беспилотником, который попал в жилой дом в Румынии, точно не станет последней провокацией, которую страны Евросоюза предпринимают против России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Алексей Леонков.

«Относительно произошедшего инцидента с БПЛА в Румынии можно сказать две вещи. Во-первых, это точно была провокация, потому средства противовоздушной обороны Румынии пропустили этот беспилотник достаточно далеко на свою территорию. Этот беспилотник попросту не собирались сбивать, так как знали, что его надо пропустить, потому что это украинский БПЛА. То, что он врезался в дом, это чисто техническая ошибка. Во-вторых, это точно не будет последняя провокация против России со стороны стран Евросоюза», — сказал военный эксперт.

Он напомнил, что украинские дроны уже беспрепятственно летают по всей Прибалтике и их никто не сбивает, наоборот, воздушное пространство для них всегда открыто.

«Я уверен, что с учетом того, что украинские дроны в Европе принципиально не сбивают, подобные инциденты будут повторяться. И, конечно же, во всем будут обвинять Россию, потому что это хорошо вписывается в картинку, когда якобы Россия готовится нападать на страны Европы», — заключил Леонков.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

Позже президент Румынии Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно представить ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

Ранее Румыния захотела воспользоваться статьей НАТО после попадания БПЛА.