В правящей партии Словакии выступили против вступления Украины в ЕС

Депутат Блаха: часть Украины относится к русскому миру и не должна входить в ЕС
Значительная часть Украины относится к русскому миру и не должна входить в Евросоюз. Об этом заявил «Известиям» заместитель главы правящей партии Словакии Smer, евродепутат Любош Блаха.

«И хотя официальная позиция Словакии заключается в том, что мы хотим, чтобы Украина вступила в ЕС, я лично считаю, что значительная часть Украины является частью русского мира и просто не должна входить в ЕС», — сказал он.

По его мнению, сам вопрос о членстве Украины в ЕС может быть поднят на обсуждение лишь после выполнения Киевом целого ряда условий, самым главным из которых является прекращение конфликта.

Блаха отметил, что в Словакии выступают против приоритетного порядка вступления Украины в Евросоюз, который подразумевает обход стандартных процедур. Депутат напомнил, что Братиславе при вступлении в ЕС пришлось выполнять жесткие условия. Он считает, что ускоренный процесс принятия Киева в союз нужен для того, чтобы использовать Украину для борьбы с Россией.

25 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна «пойти на уступки ради мира» для получения возможности вступить в Евросоюз.

Ранее лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в блоке.

 
