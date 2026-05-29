Румыния намерена принять санкции против российских дипломатов из-за инцидента с БПЛА

Представители МИД Румынии потребуют принятия санкций в отношении российских дипломатов из-за инцидента с беспилотниками. Об этом сообщил врио премьер-министра страны Илие Боложан в ходе совместной с молдавским коллегой Александром Мунтяну пресс-конференции, передает ТАСС.

В настоящее время в Бухаресте проходит заседание Верховного совета обороны страны, созванное президентом Никушором Даном для обсуждения последствий попадания БПЛА в жилой дом.

«Мы работаем в эти часы и в эти дни в трех планах. Первый из них дипломатический, и мы договорились этим утром с МИД о демарше, который будет предложен на заседании Верховного совета обороны страны <…> с тем, чтобы принять санкции по отношению к российским дипломатам в Бухаресте», — сказал Боложан.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Украиной, беспилотник врезался в жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже. По предварительным данным, пострадали два человека. Власти страны обвинили в этом Россию.

Президент страны заявил, что из-за этой ситуации Бухарест пересмотрит отношения с Москвой.

