«Торговать на двух базарах не получится»: в Госдуме оценили желание Молдовы выйти из СНГ

Молдавия давно не является фактическим участником Содружества Независимых Государств, а ее юридический выход из организации лишит страну всех преференций, в том числе в сфере энергоснабжения. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Молдова давно уже не является участником фактическим данного сообщества. Она прекратила все отношения и экономические, и социальные, и политические. Пользуясь тем, что они юридически не вышли, соглашения в рамках поставки энергоносителей работали на Молдову, как и на всех участников СНГ и тех международных соглашений, которые были ратифицированы нашими парламентами. Сейчас Санду пытается торговать одним местом на двух базарах, у них это не получится. Если они юридически выходят, уже полностью рвут отношения, то все соглашения, которые у нас есть с Молдовой и которые дают преференции Молдове, будут аннулированы, они будут признаны ничтожными», — сказал он.

Водолацкий выразил мнение, что Молдавия стремится к потере суверенитета и экономической самостоятельности.

«Молдова, как и другие страны, которые не входят ни ЕврАзЭС, ни в ОДКБ, ни в СНГ, будет получать то, что она захотела. А Санду желает одного — Санду желает уничтожения суверенитета Молдовы, потери государственности Молдовы, в том числе и экономической самостоятельности, и переход полностью под юрисдикцию Румынии. Поэтому Санду выполняет все то, что ей сегодня говорят ее кураторы-англосаксы, которые обучали этому ни одним год при фонде Сороса, — добавил он.

Парламентарий уточнил, что предпосылок к выходу других стран из СНГ пока нет, поэтому организация продолжит существовать.

«Армения и другие страны пока не выходят. И кроме Армении у нас никого нет в предпосылках, потому что все страны имеют большие преференции от участия в Содружестве Независимых Государств. Другие руководители стран СНГ не продавались Соросу, не учились по этим программам, их избирал народ стран, которые хотят дружеских отношений с Россией, поэтому СНГ стабильно, СНГ развивается, СНГ будет мощной площадкой для взаимоотношений, в том числе и социальных, и культурных, и политических», — заключил он.

До этого генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что Молдавия направила Содружеству ноту о выходе из основных соглашений, однако собирается остаться участником более сотни экономических договоров. По его словам, процедура выхода займет около года.

В марте этого года решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ – о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации – были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.