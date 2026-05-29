Экс-замглавы Кубани не признал вину по делу о превышении должностных полномочий

Экс-замглавы Кубани Нестеренко не признал вину по делу о превышении полномочий

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, который обвиняется в превышении должностных полномочий, связанному с капитальным ремонтом школ в Херсонской области, не признал свою вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Вину не признаю. Мною не причинен материальный ущерб», — сказал он в суде.

Нестеренко арестовали в мае 2025 года. По данным следствия, он, будучи руководителем краевого управления строительства, использовал свои полномочия в ущерб интересам службы. Действия чиновника, как уточняется, привели к серьезным последствиям и нарушили права государства. Уголовное было дело возбуждено по статье 285 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нестеренко занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края с лета 2024 года и курировал вопросы строительства в регионе. До назначения на высокую должность он работал в «Главном управлении строительства Краснодарского края».

