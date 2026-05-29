Украинского лидера Владимира Зеленского «обязательно уберут», когда он перестанет отвечать интересам Запада. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.



«Когда-то они обязательно Зеленского уберут или перестанут делать на него ставку. В этом нет сомнений. Я думаю, что фактором здесь будут не поставки оружия, а совсем другое. Когда они поймут, что Зеленский перестал полностью обеспечивать их интересы, тогда ставка на него прекратится», — сказал дипломат.



По словам Долгова, для Запада характерен исторический цинизм, который весьма четко отражается в его политике в отношении киевского режима.



До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что на Украине обсуждают «тихий переворот» против президента страны Владимира Зеленского.

Ранее в Турции предрекли свержение Зеленского.