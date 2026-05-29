Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему украинские власти начали готовить Одессу к обороне именно сейчас. По его мнению, это может быть связано с некоей «экономической составляющей».

«Получен новый транш. Вполне возможно, грядет аудит, чтобы проверить, как были освоены ранее выделенные финансы, которые в прошлые годы выдавались на возведение тех или иных оборонительных укреплений, куда они ушли. То есть чисто экономический момент», — пояснил Джиникашвили.

Он также допустил, что под прикрытием строительства укреплений будут возводиться новые подземные склады базирования боеприпасов, безэкипажных катеров и средств воздушного нападения.

О том, что руководство Украины готовит Одессу к круговой обороне, стало известно 26 мая. Отмечалось, что рядом с городом уже практически закончили возводить фортификационные сооружения. В Силах обороны юга сообщили, что это превентивная работа, которая проводится «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло». При этом в Раде выразили сомнения: депутат Артем Дмитрук заявил, что подобные действия свидетельствуют о том, что власти врут о происходящем на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали Одессу лишь временно украинской.