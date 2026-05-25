Одесса находится под контролем Украины лишь временно, поскольку Россия всегда помнит про «необходимость освобождения этого русского города». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что население города будет встречать российскую армию «с ликованием».

«Героическую историю Одессы никаким украинским нацистам не отнять. Уверен, что и сейчас, под беспрецедентным прессом, жители города прекрасно помнят и основателей во главе с российской императрицей Екатериной Великой, и одесскую оборону в Великую Отечественную, и трагические события в Доме профсоюзов в мае 2014-го. Одесса волею судьбы оказалась в оккупации наследников Бандеры, но это, конечно, лишь временно. Мы всегда держим в уме необходимость освобождения этого русского города, и население, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать российскую армию», — сказал он.

Журавлев уточнил, что под «искусственным» контролем Украины находится и «все черноморское побережье Новороссии».

«То же самое касается и всего черноморского побережья Новороссии, там политическое украинство насаждается искусственно, из-под палки, под дулами западных автоматов, и люди рады будут скинуть этот гнет, как только получат хотя бы минимальную поддержку извне — пророссийское подполье, кстати, в Одессе и сейчас активно функционирует», — добавил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия вернет историю и славу Одессы, вопреки попыткам украинских властей исказить ее.

Ранее в пригороде Одессы под удар попала группа французских инструкторов.