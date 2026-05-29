Российский сенатор пожаловался на отсутствие гуманитарной помощи в Херсоне

Сенатор Кастюкевич заявил о мнимой гуманитарной помощи для Херсона
Население подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона не видит реальной гуманитарной помощи, о которой утверждают различные международные организации. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«О том, что в Херсоне организуют гуманитарные миссии международные организации, большинство жителей узнают из новостей, жители этой помощи не видят», — сказал он.

Кастюкевич добавил, что в лучшем случае, как отмечают херсонцы, какую-то раздачу действительно организуют, но для «контента и картинки».

В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев отправляет в Херсон просроченные продукты в качестве гуманитарной помощи. По его словам, гуманитарные грузы на правом берегу Днепра украинские военные расхищают еще на пунктах пропуска.

В начале мая Сальдо заявил, что жители подконтрольной ВСУ части Херсона жалуются на давление Киева и облавы ТЦК, а также на размещение военных рядом с гражданской инфраструктурой.

Ранее военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение Херсона.

 
