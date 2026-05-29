Американский сенатор пообещал «довести до финишной прямой» законопроект о санкциях

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь в Киеве пообещал «довести до финишной прямой» законопроект о санкциях против России. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я буду бороться за то, чтобы довести до финишной прямой законопроект о санкциях, который перекроет доходы, которые сейчас поступают в военную машину [президента России Владимира] Путина и являются критически важными для нее. Без них Россия не сможет продолжать борьбу», — заявил Блюменталь.

Он также сообщил, что возвращается в США со «списком задач». Речь идет о дальнобойном оружии, боеприпасах и системах противовоздушной обороны, которые требуются Киеву от Вашингтона, рассказал сенатор.

До этого соавтор законопроекта Линдси Грэм заявлял, что конгресс США почти согласовал законопроект о новых санкциях против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. По его словам, американские законодатели уже «очень близки» к принятию документа. Инициатива также предполагает введение ограничений против так называемого теневого флота, который используется для перевозки российской нефти в обход санкций.

Ранее свыше десяти стран призвали США продлить разрешение на покупку российской нефти.

 
