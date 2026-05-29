Властям Швейцарии не хватило мужества публично выразить России соболезнования в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск, они отважились сделать это лишь в частном порядке. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

28 мая его пригласили для беседы в МИД Швейцарии, в рамках которой швейцарская сторона выразила обеспокоенность по поводу эскалации, а также выразила озабоченность касательно применения ракет «Орешник».

Посол добавил, что представительница ведомства в ходе беседы высказала соболезнования в связи со случившимся в Старобельске.

«Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», — заявил Гармонин.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Ранее в МИД РФ заявили о «стратегической глухоте и слепоте» Евросоюза.