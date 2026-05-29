В США заявили о намерении добиваться экстрадиции Рауля Кастро

Соединенные Штаты сделают все возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом в интервью Fox News заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

Он напомнил, как в январе ВС США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Бланш назвал данный случай «экстремальным примером».

По его словам, обычно американская сторона делает подобное при помощи экстрадиции и сотрудничества с международными партнерами.

20 мая США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро. Речь идет об инциденте 30-летней давности, связанном с американскими самолетами. В 1996 году кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной властям Кубы — вошли в воздушное пространство острова и местные военные сбили два воздушных судна из трех.

Правительство Кубы назвало выдвинутые США против Рауля Кастро обвинения «подлой и позорной политической провокацией».

Ранее в России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро.

 
