Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

«Транжирят деньги»: в Германии возмутились тратами властей на Украину

Вагенкнехт: власти ФРГ транжирят деньги на Украину в ущерб своим гражданам
Global Look Press

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила с критикой в адрес правительства ФРГ, заявив, что власти страны «транжирят миллиарды» на Украину, но урезают пенсии, передает ТАСС.

«Мы транжирим миллиарды и новые миллиарды, чтобы подкупить господина Зеленского и его шайку», — сказала она.

Политик добавила, выступая на предвыборном митинге в Берлине, что ее пугает риск войны с Россией. Она обратила внимание, что Киев не стесняется наносить удары по гражданским объектам на территории России, что повышает риск эскалации с Западом, поскольку в Кремле могут принять решение, что нужно «перенести войну и туда, где эти вооружения были произведены».

В апреле этого года стало известно, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. При этом министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль отметил, что с 2028 года помощь Украине сокращается из-за утвержденного кредита ЕС на €90 млрд. Он подчеркнул, что упомянутые суммы могут измениться в будущем «в зависимости от потребностей Украины».

Ранее стало известно, что три государства планируют в ближайшее время усилить поддержку Украины.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!