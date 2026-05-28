Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Шойгу заявил, что с Россией воюют 56 стран

Шойгу: против России на Украине фактически воюют 56 стран
Евгений Биятов/РИА Новости

На Украине против России воюют фактически 56 стран, они обеспечивают полетные задания для беспилотников. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Я бы не стал тут выделять отдельно Германию. Потому что, если говорить суммарно, то против нас фактически воюет 56 стран», — сказал он, отвечая на вопрос о совместном производстве дальнобойных беспилотников ФРГ и Украиной.

Шойгу подчеркнул, что невозможно представить дальнобойный беспилотный летательный аппарат без системы управления.

«Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. Это и закладка полетного задания, это и коррекция по ходу движения и много чего другого. Тут не только Германия, тут много кто в этом поучаствовал», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Также Шойгу заявил, что Украина превращена в поле боя.

Ранее Шойгу заявлял, что мир на Украине возможен только после устранения причин конфликта.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!