Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе рассказали о работе над санкциями против РФ

L'Express: согласованием санкций ЕС против РФ занимаются примерно 30 чиновников
Virginia Mayo/AP

Небольшая группа чиновников Европейского союза (ЕС) занимается согласованием и пересмотром санкций против России. Об этом сообщает французская газета L'Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что ключевую роль в этом процессе играют Германия, Франция и страны Балтии. Над согласованием и пересмотром списка санкций работают около 30 специалистов Европейской службы внешних действий и юридической службы Европейского совета.

«В ходе этой работы государства-члены проверяют, не видят ли они каких-либо трудностей в реализации предлагаемых санкций», — рассказал источник издания.

По словам собеседника, обсуждение списка санкций «требует высокой степени конфиденциальности», так как то или иное лицо может успеть перевести свои активы, и тогда ЕС не удастся их заморозить.

Несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России.

Ранее президент Сербии назвал последствия отказа от антироссийских санкций для его страны.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!