Премьера Швеции не беспокоит реакция России на передачу истребителей Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна и другие страны региона хорошо подготовлены к любым реакциям со стороны России на передачу истребителей Gripen Украине. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, всем известно, что Россия думает о странах, помогающих Украине, и потенциальная реакция Москвы «не удивит». То же самое касается отношения к странам, которые действуют против «теневого флота» РФ, указал премьер.

«Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к разнообразным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других подобных действий. Поэтому это, собственно, ничего особо не меняет», — сказал Кристерссон.

До этого военный летчик Владимир Попов заявил «Газете.Ru», что Украина не выиграет от передачи в распоряжение ВСУ шведских истребителей JAS 39 Gripen из-за того, что российские истребители превосходят их по качествам. Кроме того, шведам потребуется много времени для обучения украинских пилотов управлению самолетами Gripen.

