«Это зло»: в Госдуме резко раскритиковали идею включить букмекеров в «белые списки»

Букмекерские конторы не стоит включать в «белые списки», поскольку это будет несправедливо по отношению к порядочным предпринимателям. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.



«Букмекеры — это зло. Букмекеры — это отрасль, которая не делает ничего хорошего, кроме как зарабатывает деньги. Перемещать их в «белые списки» несправедливо и бесчестно по отношению к порядочным предпринимателям, порядочным людям, которые сейчас работают. Почему продавец бубликов или продавец пиццы не входит в «белые списки», а они входят? Поэтому нет, конечно», — подчеркнул парламентарий.



При этом, отметил Милонов, не стоит совсем запрещать букмекерские конторы, поскольку они выполняют «важную функцию» — «наказывают алчных лудоманов за тягу к наживе тем, что лудоманы всегда проигрывают букмекерам».



«Давайте поймем, какими ценой все это достигается. Ценой беды и несчастья, которые приносят лудоманы, вынося все из квартир, обирая своих детей, отнимая последнюю еду у детей ради того, чтобы отнести в букмекерские конторы. Вот об этом надо помнить. Когда букмекеры с пеной у своего кривого рта доказывают, что это все хорошо, вспомните о несчастных семьях и о голодных детях, которые остаются в результате деятельности этих букмекеров», — сказал Милонов.



До этого гендиректор «Единого регулятора азартных игр» Алескей Грачев заявил, что снижение доступности сайтов букмекеров с мобильных устройств уменьшает объем внебюджетного финансирования спорта. По его словам, пришло время «задуматься» над включением букмекеров в «белые списки».

