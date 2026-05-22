«Чемпионат» запустил новую премию для букмекеров

Спортивный портал «Чемпионат» сообщил о запуске новой премии «Лучший букмекер», в которой определятся компании, предлагающие пользователям качественные, удобные и технологичные решения на рынке ставок на спорт, сообщается на портале.

Участники премии смогут получить награды в четырех номинациях, среди которых «Лучшие условия», «Система лояльности и поддержка клиентов», «Лучший киберспортивный букмекер» и «Удобство использования».

Победителей премии выберут читатели спортивного портала, эксперты отрасли и редакция «Чемпионата».

В редакции портала отметили, что это первая премия, в которой примут участие болельщики.

Народное голосование продлится до 17 июня, а итоги опубликуют в День российского букмекера, 28 июня, на сайте «Чемпионата».