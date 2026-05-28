В МИД России рассказали об отношении к Армении на фоне сближения страны с ЕС

Россия по-прежнему относится к Армении как к союзнику и считает народ республики братским, это отношение не изменилось. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы по-прежнему хотим <...> для него [народа Армении] исключительно мира и процветания. Неизменно приходили на помощь», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия по-прежнему считает Армению своим партнером на Южном Кавказе.

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

Позднее президент России Владимир Путин допустил «мягкий интеллигентный развод» с Арменией, предложив организовать в республике референдум по вопросу присоединения к ЕС.

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».