Ушаков заявил, что у России есть о чем говорить с Европой

Roman Naumov/Global Look Press

У России есть темы для переговоров с представителями Евросоюза, пусть Брюссель «перебирает кандидатов». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя обсуждения в Европе по кандидатуре переговорщика с Москвой, передает «Интерфакс».

«Ну что делать? Пусть перебирают», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что Украина знает, какие шаги ей нужно сделать для успеха переговоров. Российская сторона их ждет.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. При этом сторонники Украины в ЕС при этом сомневаются в целесообразности назначения переговорщика от Европы, считая, что это может подорвать усилия по оказанию давления на РФ посредством санкций.

Главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

Ранее в Кремле рассказали, предлагали ли в ЕС переговоры после выбора переговорщиков.

 
