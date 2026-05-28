Стало известно, когда лидеры ЕАЭС обсудят вопрос дальнейшего участия Армении в союзе

Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят вопрос дальнейшего участия Армении в организации в пятницу, 29 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Завтра будет заседание Высшего евразийского совета. Я считаю, что этот вопрос в той или иной степени будет обсуждаться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

В феврале прошлого года армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

Ранее в Госдуме рассказали, во сколько Армении может обойтись выход из ЕАЭС.