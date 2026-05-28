Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

Токаев: Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что президент РФ выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, он [Путин] проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы», — отметил Токаев.

По его словам, без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.

«Вы [Владимир Владимирович Путин] с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», — подчеркнул президент Казахстана.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Государственный визит продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, а также российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.

Ранее Путин заявил о стратегическом партнерстве России и Казахстана.

 
