Война США и Израиля против Ирана
Американист объяснил новый обмен ударами между США и Ираном

Политолог Дудаков: США вновь ударили по Ирану для решения Ормузского кризиса
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Обмен ударами между США и Ираном в рамках ближневосточного кризиса говорит о желании Штатов хоть как-то укрепить свою переговорную позицию, а также попытках снять блокаду Ормузского пролива со стороны Тегерана. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.
 
«Это не значит, что завтра полномасштабная война снова обострится. Здесь американцы пытаются хотя бы как-то кризис в Ормузском проливе разрешить, учитывая, что он продолжает усугублять топливный кризис во всем мире, и в том числе в американской экономике, где, я напомню, цены на топливо выросли примерно в два раза сначала войны с Ираном, то есть с конца февраля этого года. Рост, конечно, колоссальный. Это привело к резкому скачку инфляции и к обрушению рейтингов [президента США Дональда] Трампа», — сказал он.
 
Дудаков напомнил, что американские военные арсеналы истощены после начала вооруженного конфликта в Иране в конце февраля, поэтому США в случае очередного витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке продолжат конфликт в условиях острой нехватки ракет и противоракет для систем ПВО.
 
Обмен ударов между США и Ираном, отметил американист, также нужен администрации Трампа для усиления переговорной позиции в рамках урегулирования с Тегераном.
 
Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп в госпитале не навестил раненых участников операции против Ирана.

 
