Дмитриев обвинил Каллас в подталкивании мира к третьей мировой войне

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, обвинив ее в подталкивании мира к третьей мировой войне.

Таким образом глава РФПИ отреагировал на позицию Каллас, выступившей против обсуждения странами Евросоюза кандидатуры представителя ЕС для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

По его мнению, бюрократы ЕС, назначенные еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена, представляют серьезную угрозу для мира и западной цивилизации.

Главу дипломатии ЕС в кулуарах парламента называют «маленькой атомной бомбой» из-за ее позиции по России, поделился депутат Европейского парламента от Германии Мартин Зоннеборн. По его словам, если Каллас получит роль главного переговорщика с Россией по конфликту на Украине, ситуация для Европы может стать опасной.

Ранее немецкий политик назвал отказ Каллас от предложения Путина участвовать в переговорах «испанским стыдом».