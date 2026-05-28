Глава СВР заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту

Нарышкин: идет практическая подготовка НАТО к масштабному конфликту на Востоке
Евгений Биятов/РИА Новости

НАТО ведет подготовку к масштабному вооруженному конфликту на Востоке. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на международном форуме по безопасности в Москве, передает «Интерфакс».

«Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке», — сказал Нарышкин.

По его словам, альянс последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге и поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности.

Глава разведки подчеркнул, что еще есть шанс избежать точки невозврата. Он призвал все страны Европы и других континентов перестать рассматривать конфликты как игру с нулевой суммой. Вместо этого нужно стремиться к диалогу и компромиссу, чтобы найти решения для острых кризисов.

До этого СМИ сообщили, что Пентагон существенно сокращает численность войск, которые ведомство может направить в Европу в случае кризиса.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

 
