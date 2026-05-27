США сокращают численность войск для отправки в Европу в случае конфликта

Пентагон существенно сокращает численность войск, которые ведомство может направить в Европу в случае кризиса, что является новым шагом администрации президента США по уменьшению военной поддержки союзников по Организации Североатлантического договора. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам нынешних и бывших должностных лиц, знакомых с ситуацией, представитель министерства обороны США Александр Велез-Грин уведомил союзников по НАТО о планируемых сокращениях на закрытом совещании на прошлой неделе в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

По данным издания, речь идет об уменьшении военного потенциала на одну треть или на половину в зависимости от рода войск.

До этого в Пентагоне сообщили, что США сократили с четырех до трех число бригадных боевых групп в Европе. Это вернуло ситуацию к уровню 2021 года.

Ранее США уведомили страны — члены НАТО о сокращении вклада в альянс.