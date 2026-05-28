Война США и Израиля против Ирана
«Могут обделаться»: в России ответили Украине из-за плана устроить «логистический локдаун»

Украина, планируя «логистический локдаун» для вооруженных сил России в зоне СВО, сама «может обделаться» из-за такой тактики. Она сама уже давно сталкивается с таким «локдауном», поскольку армия РФ наносит удары по железным дорогам и эшелонам с боевой техникой ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
 
«То, что она сталкивается с логистическим локдауном, это очевидно. Мы наносим удары по железнодорожным путям, по эшелонам с боевой техникой, со снарядами  по станциям железнодорожным. Им все труднее доставлять боеприпасы, продовольствие, оружие на линию соприкосновения», — сказал он.
 
Литовкин добавил, что у ВСУ есть спутниковые системы Starlink, а также данные американской разведки на поле боя, что теоретически может позволить Киев наносить удары по военной логистике российских войск.
 
Несмотря на это, подчеркнул военный эксперт, украинские силы «могут обделаться», взяв на вооружение тактику ударов по логистическим путям ВС РФ.
 
27 мая глава минобороны Украины Михаил Федоров пригрозил ВС России «логистическим локдауном». Как передавало агентство УНИАН, главная задача, по словам министра, максимально усложнить россиянам логистику и лишить их возможности активно наступать.

