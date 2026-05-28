Нарышкин словами из Евангелия предсказал судьбу врагов России

Будущее мира за теми странами, которые стремятся к процветанию и согласию, а все, кто взял меч, от него и погибнут. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По мнению Нарышкина, будущее за странами, которые живут не в представлении о собственной исключительности, а в уважении к своим и чужим традициям, стремятся не к наживе и господству, а процветанию и согласию.

«Это и есть многополярность, а все взявшие меч — мечом погибнут. На том стоим», — сказал глава российской разведслужбы в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Фраза «Взявшие меч — мечом погибнут» происходит из Евангелия от Матфея. Ее произносит Иисус Христос, когда его приходят схватить и обречь на казнь, а один из учеников хватается за оружие и пытается защитить учителя от толпы.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире на данный момент идет «борьба добра со злом». Он подчеркнул, что в этой битве побеждает отечественное, а не западное добро.

Ранее Путин рассказал о врагах России и их планах.

 
