На выборах в Шотландии победили сторонники ее отделения от Британии

В Шотландии на выборах в парламент выиграли сторонники независимости

Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за отделение от Великобритании, выиграла на местных выборах, пишет The Guardian.

Газета уточняет, что SNP получила 58 мест, обойдя лейбористов (17 мест) и правую политическую партию Reform UK (17 мест).

«Это были самые непредсказуемые шотландские выборы в течение более десяти лет, с рекордным числом неопределившихся избирателей, и одним из них, определенным общественной апатией и разочарованием. Ни одна партия не выдвинула больших идей, необходимых для решения самых насущных проблем», — прокомментировало итоги издания.

Газета добавляет, что явка упала на 10% по сравнению с 2021 годом и составила 53,1%.

В январе первый министр Шотландии и лидер SNP Джон Суинни анонсировал проведение еще одного референдума о независимости, если его национальная партия получит большинство на майских выборах в местный парламент.

