«Нам НАТО ограничивать?»: в Госдуме ответили Каллас на идею ограничить армию России

Депутат Журова назвала бессмысленными слова Каллас об ограничении армии России
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС намерен потребовать от России ограничить свои вооруженные силы, бессмысленно, это простой вброс. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
 
«Интересно. Тогда наш вопрос: нам в адрес НАТО ограничения вводить? Они, конечно, молодцы, нам они такие ограничения собираются делать. Мы, значит, в ответ должны спокойно на это смотреть? Странное предложение, тем более что оно бессмысленное», — подчеркнула парламентарий.
 
С точки зрения Журовой, подобные заявление Каи Каллас вряд ли могут помешать возможному переговорному процессу между Россией и Европой, поскольку на них мало кто обратит внимания.
 
«Это просто какие-то такие вбросы», — заключила она.
 
28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине.
 
ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, отметила Каллас.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.

 
