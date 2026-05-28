Forbes: Украина нацелилась на сухопутный коридор в Крым
Украина через войну беспилотников нацелилась на сухопутный коридор в Крым. Об этом пишет журнал Forbes.

В материале говорится, что ВСУ активизировали атаки на российские логистические маршруты через южную часть России. Как пишет авторы, значительная часть логистики проходит из Ростова-на-Дону через Мариуполь, а затем либо на запад в сторону Крыма, либо на север в сторону Донецка.

«В настоящее время обе трассы подвергаются интенсивным атакам беспилотников, цель которых — сорвать потоки боеприпасов, топлива и подкреплений до того, как они достигнут фронта», — говорится в тексте.

Накануне экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Он посоветовал ВСУ бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

