Шойгу: на Украине все чаще возвращаются к русскому языку

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в рамках I Международного форума по безопасности заявил, что жители Украины массово возвращаются к русскому языку. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия выступает за мирное урегулирование и считает, что это отвечает интересам населения Украины. Он отметил, что для этого необходимо отказаться от конфронтации и неонацистской русофобской идеологии.

«В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу — идет масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням», — отметил Шойгу.

В качестве примера он привел данные о том, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал запрос «Парад Победы», сделанный на русском языке. Кроме того, Шойгу сообщил, что жители несли цветы к памятникам в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске.

По мнению секретаря Совбеза РФ, происходящее является объективным процессом. Он заявил, что в последние годы на Украине наблюдалась высокая концентрация лжи, истерии и исторических фальсификаций, что вызвало естественную реакцию отторжения. Шойгу добавил, что подобные процессы происходят также в Молдавии и ряде европейских стран.

Он подчеркнул, что историческая правда в любом случае пробивает себе дорогу. Также Шойгу отметил, что работа над сборником «Республики — фронту», права на издание которого были переданы всем странам СНГ, стала серьезным шагом в этом направлении.

