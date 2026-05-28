Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Шойгу заявил о естественном возврате к русскому языку на Украине

Шойгу: на Украине все чаще возвращаются к русскому языку
Shutterstock/Oleg Elkov

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в рамках I Международного форума по безопасности заявил, что жители Украины массово возвращаются к русскому языку. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия выступает за мирное урегулирование и считает, что это отвечает интересам населения Украины. Он отметил, что для этого необходимо отказаться от конфронтации и неонацистской русофобской идеологии.

«В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу — идет масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням», — отметил Шойгу.

В качестве примера он привел данные о том, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал запрос «Парад Победы», сделанный на русском языке. Кроме того, Шойгу сообщил, что жители несли цветы к памятникам в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске.

По мнению секретаря Совбеза РФ, происходящее является объективным процессом. Он заявил, что в последние годы на Украине наблюдалась высокая концентрация лжи, истерии и исторических фальсификаций, что вызвало естественную реакцию отторжения. Шойгу добавил, что подобные процессы происходят также в Молдавии и ряде европейских стран.

Он подчеркнул, что историческая правда в любом случае пробивает себе дорогу. Также Шойгу отметил, что работа над сборником «Республики — фронту», права на издание которого были переданы всем странам СНГ, стала серьезным шагом в этом направлении.

Ранее Украину предупредили о последствиях увеличения штрафов за русский язык.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!